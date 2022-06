"Même si j'ai eu une enfance très heureuse, j'avais l'impression de ne jamais être tout à fait à ma place dans la culture occidentale ou sud-asiatique et cela m'inspirait du ressentiment d'une certaine manière. Je n'arrivais pas à m'identifier aux images de femmes sud-asiatiques parées de bijoux en or et de saris brodés, et je me sentais loin des femmes que je voyais représentées dans les médias occidentaux." Ainsi, pour elle, la photographie n'a pas pour objectif de prendre des photos techniquement parfaites, mais sert plutôt à visualiser ces petits décalages dans la façon dont elle se voit. "Dans la plupart de mes œuvres, je vise à créer un espace où je peux exister librement et où je me sens autorisée à être représentée comme je le souhaite vraiment."