Les photos incroyables des femmes aux cheveux longs d’Argentine

Selon Werning, cette tradition s'étend bien au-delà de ces communautés, dans tout le pays et dans d'autres pays d'Amérique latine également, et il y a certainement un élément générationnel à cela. "Je me suis intéressée, d'un point de vue sociologique, à la raison pour laquelle les femmes argentines portent les cheveux longs, et j'ai donc commencé à poser la question à toutes les personnes que je photographiais. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas de raison précise, mais plutôt des raisons personnelles en rapport avec la famille ou la communauté. Mes sujets me disent souvent que c'est parce que leur mère ou leur grand-mère avait aussi les cheveux longs, ou que leur père s'en occupe et les lave pour elles parce que c'est ce qu'il faisait pour sa mère ou sa sœur, et que c'est donc un beau rituel familial. C'est un peu comme une tradition que personne ne pense à remettre en question, parce qu'ils ont l'impression que c'est une partie naturelle ou normale de leur vie." S'occuper de cheveux aussi longs est un travail difficile, ajoute-t-elle, et la plupart des personnes qu'elle rencontre n'ont pas les moyens d'acheter des produits coûteux pour les soigner. Les communautés indigènes croient particulièrement au pouvoir des plantes, et utilisent souvent des recettes ancestrales, comme faire bouillir du romarin dans de l'eau, pour les laver.