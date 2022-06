Parallèlement à son travail sur la violence conjugale, Donna documente et humanise les femmes invisibilisées au sein de la société - femmes migrantes, travailleuses du sexe, lesbiennes, femmes transgenres - et montre comment elles luttent, elles aussi, contre une force patriarcale qui les met en danger chaque jour. Ses photographies en noir et blanc ont apporté humanité et vulnérabilité à leurs sujets et lui ont valu plusieurs prix. Time a classé cette image représentant un mari levant la main sur sa femme, prise en 1982, parmi les "100 photographies les plus influentes de tous les temps" et le livre de Donna sur la violence conjugale, Living With The Enemy, publié en 1991, a fait pression sur le Congrès pour qu'il adopte la loi contre la violence envers les femmes.