Caitlin (iel/ellui) : "Le TDAH se manifeste souvent dans ma façon de travailler. Ainsi, si je me soucie beaucoup de quelque chose, cela ne signifie pas nécessairement que je trouve facile de m'y concentrer, mais quand je le fais, c'est intense, d'une manière telle que "je dois tout faire en même temps". Et puis je peux avoir une journée où je ne fais rien pendant un petit moment. Il est très difficile de hiérarchiser les choses. En gros je vais faire une chose qui n'est peut-être pas la bonne. C'est la chose urgente du moment, mais c'est comme si je n'avais que la capacité de penser à ce que je fais et comme si l'urgence et les délais n'avaient aucun poids dans mon processus de décision sur ce que je fais, parce que ce n'est pas comme ça que mon cerveau fonctionne. C'est comme si je remettais à plus tard un projet en faisant un autre projet, comme si je devais faire les choses au fur et à mesure que mon cerveau en a la capacité. Et puis quand tu le fais, c'est fou, c'est comme si tout était en même temps et tu as la capacité de travailler pendant trois jours d'affilée. Et puis évidemment, je suis chaotique, je suis en retard et je suis désordonné·e. Et je me laisse distraire très facilement. Je suis assez impulsi·f·ve pour ce qui est des choses de tous les jours."