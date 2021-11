In Bildern: Unterrepräsentierte junge Menschen mit ADHS

Nord startete das Projekt kurz vor dem ersten Lockdown in Großbritannien und wollte mit ihren Porträts die vielen verschiedenen Gesichter von ADHS zeigen. „Es gibt dieses Klischee, dass ADHS ein rowdyhafter Junge in einem Klassenzimmer ist, der nicht stillsitzen kann. Die Anzeichen dieser Störung unterscheiden sich aber von Person zu Person. Das versuche ich in dieser Fotoserie zu zeigen. Schubladendenken und die Tatsache, dass es Menschen gibt, die nur in Stereotypen denken und nicht über den Tellerrand hinausschauen, sind der Grund dafür, dass es bei manchen Betroffenen so viele Jahre dauern kann, bis sie endlich (richtig) diagnostiziert werden. Nach meiner Diagnose stieß ich bei meiner Recherche auf Studien und Projekte, die hauptsächlich von weißen, cis Männern durchgeführt worden waren. Das hat mich dazu bewegt, die Darstellweise zu ändern“, sagt sie. „Es war mir auch wichtig, darüber zu sprechen, wie ADHS aussehen kann – von unseren lustigen Angewohnheiten und Ärgernissen bis hin zu unserer Kreativität. Es gibt nämlich so viele Menschen, die nicht den allgemeinen Klischees entsprechen. Das ist jedenfalls bei mir so und es gibt so viele andere, die davon profitieren könnten, zu wissen, dass ihr Gehirn Dinge nicht auf eine konventionelle Art und Weise verarbeitet und lernt, sondern ungewöhnlich funktioniert.“ Sie begann damit, Freund:innen und Bekannte zu fotografieren, und später auch Menschen, mit denen sie im Internet ins Gespräch gekommen war. Bislang stammen alle Teilnehmer:innen aus dem Vereinigten Königreich, aber mit der Zeit, so Nord, hofft sie, mit Personen aus anderen Ländern sprechen zu können. Sie möchte nämlich gerne herausfinden, ob bzw. wie sehr sich deren kulturelle Einstellungen in Hinblick auf Neurodiversität im Vergleich dazu unterscheiden.