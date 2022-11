Diese Fotos zeigen die Bindung zwischen einer Mutter & ihrer 17 Jahre jüngeren Tochter

Varya ist jetzt 32 und Lera 14. Sie leben in St. Petersburg mit Varyas Mann, der für Lera eine Vaterfigur ist. Sie stehen sich außergewöhnlich nahe und sind sich in ihrem Temperament und ihrem Aussehen bemerkenswert ähnlich – selbst Mitglieder ihrer Familie haben Schwierigkeiten, sie voneinander zu unterscheiden, weil sie die gleiche Statur haben. Als Lera 13 Jahre alt wurde, kam es zu Konflikten in ihrer Beziehung, da sie inmitten der turbulenten Zeit des Erwachsenwerdens um ihre eigene Identität kämpfte. Weil sie nicht wusste, wie sie am besten auf die sich verändernde Dynamik zwischen ihnen reagieren sollte, schlug Varya vor, dass sie sich zusammen fotografieren sollten. Lera stimmte zu und das daraus resultierende Projekt trägt den Titel 13.31, benannt nach dem Alter der beiden zu dieser Zeit.