Diese Fotos zelebrieren Freund:innen & ihre Club-Outfits

„Nichts könnte die Mode in Glasgow besser versinnbildlichen als die Club-Kultur der Stadt – und die Leute, die sich für diese Clubs anziehen “, meint die 22-jährige Fotografin Anna-Rose McChesney . Die Studentin der Glasgow School of Art erzählt uns, was sie zu ihrer neuesten Fotoreihe What’s Your Favourite Outfit To Dance In? inspirierte. Das farbenfrohe Feelgood-Projekt zelebriert, wie sich die jungen Menschen in ihrer Heimatstadt durch ihren persönlichen Style selbst ausdrücken.