Ich fühle mich in „männlichen“ Outfits stark & das ist ein Problem

„Die Branche fußt in ihrem Kern auf fehlender Gender-Gleichberechtigung. Die Kleiderindustrie ist zwar größtenteils weiblich, fußt aber oft auf gefährlicher, ausbeuterischer Arbeit“, erklärt Gurrieri in Bezug auf die Untrennbarkeit zwischen Patriarchat und Modebranche. „Die sichtbarsten Rollen für Frauen in der Modeindustrie finden sich in der Model-Sparte – eine Form der ästhetischen Arbeit, wo das ‚ gute Aussehen ‘ alles ist, was zählt, und der Wert der Frau darauf beschränkt wird, einem sehr begrenzten, unrealistischen Schönheitsideal zu entsprechen, oft auf Kosten der eigenen Gesundheit.“