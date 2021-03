Warum ist Unisex-Mode eigentlich so… verdammt langweilig?

Kein Wunder also, dass Röcke und Kleider selten – wenn überhaupt – in genderneutralen Kollektionen auftauchen. Obwohl Harry Styles auf dem Cover der Vogue ein Kleid trug und Billy Porter zur Met Gala in einer Robe von Christian Siriano erschien, gibt es für Röcke und Kleider scheinbar kein Entkommen aus der Damenabteilung. Wenn Unisex-Kollektionen ausschließlich aus Oversized-Sweaters und Hosen bestehen, fechten sie bestehende Gendernormen eben nicht so sehr an, wie sie behaupten.