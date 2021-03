Dank Corona ist meine Kaufsucht schlimmer denn je

Während ich mich also durch Instagram scrollte und mir die Captions durchlas, in denen wild spekuliert wurde, wie die Quarantäne für uns alle aussehen könnte, blieb ich bei einem Bild eines Kleides hängen. Es war lavendelfarben und mit ganz zarter Spitze verziert, so à la Bridgerton , bevor wir Bridgerton überhaupt kannten. In diesem Moment wurde die Unruhe, die mir die Vorstellung der sozialen Isolation mit meinen Kleinkindern und meinem Mann bereitete, schlagartig durch Euphorie ersetzt. Bestimmt würde mir der Lifestyle einer angestellten Mutter ohne Kinderbetreuung in so einem Kleid viel leichter fallen.