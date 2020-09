Und weil 2020 so... sagen wir mal turbulent ist, ist es auch kein Wunder, das sich viele von uns aktuell eher zu erdenden, unaufgeregten, aber gleichzeitig optimistischen Farben hingezogen fühlen – sowohl was die eigene Garderobe betrifft, als auch was die Inneneinrichtung angeht. Genauer gesagt sind es zwei zarte Beige-Töne, ein intensives Dunkelblau, ein elegantes Hellgrau und ein natürliches Grün, die uns laut des Fashion Color Trend Reports von Pantone in Zukunft wahrscheinlich häufiger begegnen werden. Zwar handelt es sich hierbei um die “Spring/Summer 2021 Core Classics“, doch da da wir die nächsten Monate sicher noch mehr Zeit in der Wohnung verbringen als bisher (ist das überhaupt möglich?), bietet es sich ja irgendwie an, die Einrichtung ein kleines bisschen upzudaten, oder? Irgendwas müssen wir den grauen, ungemütlichen Regentagen ja schließlich entgegensetzen können!