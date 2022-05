5 Pflanzen, die die Luft in deiner Wohnung frisch & sauber halten

Wie jedes Stadtkind weiß, gehört Luftverschmutzung in den großen Metropolen dieser Welt einfach zum Alltag. Aber hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, wie stark diese Luftverschmutzung eigentlich innerhalb deiner eigenen vier Wände sein könnte?Innenluftverschmutzung wird seit einigen Jahren immer mehr zum Thema, und weil viele von uns inzwischen dank dem Homeoffice deutlich mehr Zeit zu Hause zu verbringen, sollten wir uns dem Thema endlich mal ordentlich widmen – am besten schon gestern. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben rund 4,3 Millionen Menschen jährlich an Krankheiten, die mit der Raumluftverschmutzung in Verbindung gebracht werden. Und natürlich gibt es weltweit auch viele Menschen, die die Raumluft in ihren Wohnungen und Häusern dadurch verschmutzen, indem sie beispielsweise über offenem Feuer kochen oder ihre Unterkunft mit Kohle oder Holz beheizen – doch kann die Raumluft beispielsweise auch durch Reinigungsprodukte und (ironischerweise) Raumdüfte verschmutzt werden.Was kannst du also unternehmen? Klar, ein Luftreiniger liegt nahe – doch kann der recht teuer sein. Ein anderer, günstigerer Tipp: Hol dir Pflanzen in die Bude . 1989 fand die NASA heraus, dass die Blätter, Wurzeln, Erde und Mikroorganismen von und an Pflanzen dabei helfen können, die Innenluftverschmutzung zu reduzieren. Sie empfehlen eine Pflanze pro 30 Quadratmeter Wohnfläche.Aber welche Pflanzen eignen sich dafür am besten? Klick dich durch, um es herauszufinden.