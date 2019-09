6 Pflanzen für dein Schlafzimmer, mit denen du besser pennen kannst

Wie grauenhaft sind bitte schön diese heißen Sommernächte, in denen man sich hin und her wälzt und absolut nicht pennen kann? Ein wahr gewordener Albtraum. Gefühlt klingelt dein schriller Wecker genau in der Sekunde, in der du gerade mal in den wohl verdienten Schlaf gesegelt bist. Wenn man zuvor noch Haribo-Haufen und süffige Drinks verzehrt hat, kann man sich sicher sein, dass es am nächsten Morgen noch heftiger zur Sache geht als gedacht: Aufstehen unmöglich, the struggle is real. Dabei ist Schlafmangel nicht mal witzig und kann Auswirkungen auf das Konzentrationsvermögen und dein Essverhalten haben und sich außerdem in einem schlechten Hautbild bemerkbar machen.