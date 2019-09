Was es bedeutet, wenn du nachts zu diesen Uhrzeiten aufwachst

Die traditionelle chinesische Medizin (TCM) erklärt viele gesundheitliche Probleme und auch Schlafschwierigkeiten mit einem Ungleichgewicht zwischen Yin und Yang, was im Endeffekt bedeutet, dass die Balance zwischen dem Innen und Außen gestört ist. Der Körper reagiert zum Beispiel auf neuronale Impulse, aber auch auf Gedanken und Gefühle, die uns plagen. Wenn wir also im Schlaf aufwachen, kann dies beispielsweise ein Hinweis darauf sein, dass der Körper auf einen Konflikt reagiert, der nicht gelöst ist. Doch was genau hat es zu bedeuten, wenn wir in bestimmten Schlafphasen ( etwa um 23 Uhr abends, um 2 Uhr nachts oder 5 Uhr in der Früh) aufwachen? Die chinesische Medizin hat da ein paar einleuchtende Erklärungen, die unter anderem auch in Zusammenhang mit der TCM Organuhr, also der temporär höheren Beanspruchung unserer Organe, stehen: