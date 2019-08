Ja, Pflanzenneid gibt es wirklich. Vorbei sind die Zeiten, in denen man auf Pinterest und Instagram vor allem morgendliche Café-Latte-Tassen-Bilder auf kuscheligen Bettdecken bestaunt, denn das kann mittlerweile echt jeder nachmachen. Ne, stattdessen reizt uns der Grüne Daumen, jedoch der der anderen, die es geschafft haben, ein wucherndes Grün in ihren vier Wänden zu kultivieren. Von hängenden Pflanzen zu Sukkulenten über kleine Bäume für drinnen: Der Schlüssel zu einem Wohnraum, der Spaß macht, sind Pflanzen. Und je mehr Pflanzen man hat, desto besser. In der Tat stehen einige Wohnungen, die wir pflanzentechnisch bestaunen, ganzen Regenwäldern in Nichts nach. Natürlich sehen Pflanzen zuhause in erster Linie schön aus, aber sie sollen auch Stress reduzieren und reinigen bekanntlich die Luft.