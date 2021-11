6 Deko-Influencer erklären, wie sie ihrem Zuhause Freude einhauchen

Für diese Aura ist es aus materieller Sicht am wichtigsten, das richtige Licht zu haben – ob nun natürliches Licht tagsüber oder künstliches Licht am Abend –, gefolgt von Pflanzen , geschmackvollen Möbeln und einer Auswahl an Objekten, die den Raum füllen, wie Vasen, Kerzenhalter, Blumen, Bilder und so weiter.“