Regel Nummer eins: niemals überdekorieren. Vollgestopfte Räume erscheinen logischerweise kleiner, als sie sind. Dann: Nutze Spiegel! Ein großer Spiegel kann einen Raum gleich doppelt so groß wirken lassen. Trick Nummer drei: Farben. Helle Farben an den Wänden und Möbel in kräftigen Farben geben dem ganzen Raum mehr Helligkeit, da sie das Licht sozusagen zurückwerfen. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, den Boden zu streichen, könnt ihr mit bunten Teppichen arbeiten. Und last but not least: Versucht all euren Kleinkram in einem großen Schrank zu verstauen, der vom Boden zur Decke reicht. Alternativ bieten sich geschlossene Sideboards an. Herumliegender Kleinkram lässt Räume unordentlich und kleiner wirken.