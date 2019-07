Genau wie Geld, Freund*innen und Schokolade gehört Schlaf zu den Dingen, von denen ich nie zu viel haben kann. Leider fällt es mir – wie vielen anderen auch – nicht immer leicht, nach einem stressigen Tag, selig einzuschlummern . Warum muss mir auch genau in dem Moment, in dem ich meinen Kopf auf mein mit Lavendelspray eingesprühtes Kissen lege, eine peinliche Situation einfallen, die ich vor drei Wochen erlebt habe? Und wann war noch mal dieses wichtige Meeting, für das ich noch eine Präsentation vorbereiten muss? Und was genau muss ich eigentlich alles für den Urlaub einpacken, den ich in zwei Monaten mache?