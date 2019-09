Autogenes Training: 7 einfache Formeln, die gegen Stress & Schlafstörungen helfen

In letzter Zeit habe ich mich ziemlich häufig in Gesprächen wiedergefunden, in denen es im weitesten Sinne um das Thema Selfcare ging. Begriffe wie Mindfulness oder das deutsche Synonym Achtsamkeit werden momentan meiner Wahrnehmung nach schon fast inflationär gebraucht. Klar, man könnte jetzt argumentieren, dass es sich hierbei mal wieder um eine Handvoll gehypter Trends handelt, die schon immer da gewesenes einfach mit einem neuen Wort umschreiben. Andererseits kann man die ganzen Hypes auch einfach mal beiseite lasssen und probieren, sich ernsthaft auf die Dinge einzulassen oder zumindest versuchen die positiven Aspekte darin zu sehen. Denn echt immer mehr Menschen fühlen sich in ihrem Alltag gestresst, sind andauernd unkonzentriert oder schlafen jeden Abend schlecht ein. Befindet man sich dauerhaft in einem Zustand der Aktivität oder Anspannung, kann das bewiesenermaßen langfristig zu körperlichen Erkrankungen führen. Deshalb bin ich grundsätzlich der Meinung, dass alles, was zu Stressabbau und Entspannung führt, eine absolut legitime Daseinsberechtigung hat.