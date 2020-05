Trotzdem machte ich die Sitzungen täglich weiter, auch wenn es mir manchmal schwerer fiel, mich dazu zu motivieren. Manchmal war ich sehr ungeduldig und wollte, die 15 Minuten einfach nur schnell hinter mich bringen, weil ich die Aufnahme schon auswendig konnte. Ich konzentrierte mich nicht mehr komplett auf die Worte des Therapeuten, wodurch ich mich dann darüber ärgerte, dass ich die Session nicht so ernst genommen hatte. An anderen Tagen fühlte sich die Sitzung dagegen wie eine schöne, entspannende Meditation an, aus der ich ruhig und energetisiert wieder aufwachte. In all der Zeit knabberte ich weiterhin an meinem rechten Daumennagel, bis ich Schmerzen hatte.