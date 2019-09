Plant Love: Meine 10 liebsten Pflanzen für die Wohnung

Der ein oder andere mag es vielleicht schon per Instagram mitbekommen haben: Mein Hobby, das ich zuletzt mit ungefähr elf Jahren ausgiebigst auslebte, kam mit dem aufkeimenden Frühling in der neuen, größeren Wohnung plötzlich und schlagartig zurück. Um genauer zu sein: Mein grüner Daumen ist erneut erblüht, und zu den Pflanzen, die ich aus meiner alten Wohnung mit in die neue brachte, gesellten sich nach und nach neue Exemplare dazu. Mit jedem neuen Pflanzenkind, das hier einzog und neue Triebe und Blätter formte, machte mir die ganze Angelegenheit noch mehr Spaß, und so kam es, dass sich mittlerweile fast 20 Pflanzen in dieser Wohnung sammeln. Das ist ja nichts, möchte man meinen, wenn man sich die #urbanjungle Bewegung auf Instagram und Pinterest oder die grünen Wohnzimmer des ein oder anderen Lieblingsaccounts so ansieht, doch stehe ich mit diesem „Trend aus dem Internet“ im realen Leben mal wieder etwas alleine da, mein Freund zieht so langsam die Notbremse und bezeichnet mich schon als leicht verrückte Pflanzenlady.