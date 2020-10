Mit Fotos, Postern oder gleich einer ganzen Bildergalerie kannst du eine Wohnung im Handumdrehen in ein Zuhause verwandeln – sprich: ihr einen persönlichen Touch verleihen. Das könntest du zwar auch mit einer neuen Wandfarbe oder Statement-Tapete tun, doch Bilder haben den Vorteil, dass du sie easy auch mal umsortieren oder zur Not sogar für eine Weile beiseite stellen oder verschenken kannst, wenn du sie nicht mehr sehen kannst. Versuch das mal mit Tapete! Solltest du also generell dazu tendieren, häufiger umdekorieren zu wollen , empfehle ich dir, die Bilder entweder auf den Boden zustellen (dafür eignen sich besonders große Formate) oder aber auf einer Bilderleiste zu drapieren. Poster und Prints kannst du auch gut (verdeckt) mit Patafix oder Powerstrips befestigen oder aber mit (dekorativ) Maskingtape fixieren.