Dekoriert wird nicht nur mit großen und kleinen Sträußen, sondern auch mit einzelnen Blumen und Zweigen. Du kannst sie ganz klassisch in eine Vase stellen (ohne Wasser, logischerweise), aber auch zum Basteln verwenden und zum Beispiel in einem Bilderrahmen präsentieren. Selbst romantische Brautfrisuren können damit verziert werden.Ein Fan des Trends ist Kelsie Hayes, Gründerin des New Yorker Popup Florist . Sie zauberte beispielsweise wundervolle Trockenblumensträuße für die Gäste einer Jimmy-Choo-Soiree . Und auch bei der Dekoration des Pop-up-Stores für Neiman Marcus setzte sie ausschließlich auf getrocknete Blumen. Laut Hayes sind Trockenblumen so beliebt, weil sie besonders pflegeleicht und langlebig sind. Sie eignen sich wunderbar für Menschen, die oft unterwegs sind und nicht ständig ihre Nachbarn bitten wollen, die Pflanzen zu gießen. „Unsere Kund*innen reisen viel in der Weltgeschichte herum, wünschen sich aber dennoch natürliche Deko in ihren vier Wänden. Deswegen sind Trockenblumen für sie eine sehr gute Alternative zu frischen Bouquets“.