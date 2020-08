Rattanmöbel & -accessoires, die für Strandurlaubs-Flair in deiner Wohnung sorgen

Erst war es nur Interesse, dann wurde daraus ein Hobby und mittlerweile bist du richtiggehend besessen vom Thema Interior. Deswegen hast du vom Rattan-Trend natürlich längst schon gehört. Dein kompletter Insta-Feed ist schließlich voll damit! Aber woher kommt der Hype und warum beschäftigen sich aktuell so viele von uns mit der eigenen Wohnungseinrichtung?



In den letzten sechs Monaten hast du sehr viel Zeit in deinen vier Wänden verbracht. Du hast mal gelangweilt, mal traurig, mal verzweifelt an die Decke gestarrt und dir über alles mögliche Gedanken gemacht. Natürlich auch über deine Wohnungseinrichtung. Kein Wunder, denn wenn man plötzlich auf sehr kleinem Raum lebt und arbeitet (oder nach Jobs sucht), sieht man diesen Ort schnell mit anderen Augen. Und dann wächst eben auch das Bedürfnis, die Wohnung so gemütlich und einladend wie möglich zu gestalten und sie zu einer Wohfühloase zu machen.