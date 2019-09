Mit dem Feminismus ist das gerade so eine Sache. Einerseits freue ich mich, dass das Thema nun so präsent ist und ergo auch inzwischen wirklich überall wahgenommen wird. Andererseits ist das Thema schon ein wenig zum Sell Out verkommen und das Netz ist voller Trittbrettfahrer (ich erlaube mir mal, es so zu nennen), die mit dem Tittenzug mitfahren wollen, um auch ein stück vom Kuchen abzubekommen. Mühe wird sich dabei nicht sonderlich viel gegeben. Ein bisschen Girl Power hier, ein bisschen Burn you Bras da und fertig ist die plumpe Botschaft. Die Gefahr besteht, dass die Bewegung zu einer Blase wird und Kampfrufe zu leeren Worthülsen verkommen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es da draussen eine Menge toller Frauen gibt, die in unendlicher Kreativität und gegenseitigen Support unglaublich schöne und intelligente Produkte designen. Gerne mit einer großen Portion Selbstironie, manchmal auch nur mit einem Augenzwinkern und manchmal mit gerecktem Kinn und bereit für Konfrontation. Wir haben die schönsten Produkte aus dem Netz gefischt, mit denen ein smarter Feminsmus in deine eigenen vier Wänden einzieht und dein Geld an richtiger Stelle ankommt.