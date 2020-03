In den ersten Tagen lief es zwar ganz gut, vom Bett aus oder am Küchentisch zu arbeiten. Aber irgendwann meldete sich dann der Rücken und jetzt musst du dir was einfallen lassen. Und wie signalisierst du deiner Freundin oder deinem Freund am besten, dass die Memes zwar lustig sind, du dich aber konzentrieren musst? Jedes Mal, wenn sie oder er dich anspricht, wirst du rausgerissen und brauchst erst Mal ein paar Minuten, um wieder reinzukommen.