Schon mal was von “Tech Neck“ oder Handy-Nacken gehört? Selbst wenn nicht, kannst du dir bestimmt vorstellen, worum es geht – wahrscheinlich, weil du selbst schon mal Nackenschmerzen bekommen hast, nachdem zu lange durch deinen Insta-Feed gescrollt hast. Und sagt dir der Begriff “Phone Bone“ was? Falls nicht, das ist richtig creepy! Anscheinend wurde nämlich in einer Studie festgestellt, dass Personen, die zu oft und zu lange auf einen Screen schauen und dadurch den Kopf in eine komische Position bringen, eine kleine Beule am Hinterkopf wächst. Die ist zwar wahrscheinlich nicht gesundheitsschädlich, aber die Haltung an sich kann negative gesundheitliche Folgen haben – wie Kopfschmerzen und Verspannungen.