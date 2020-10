So hältst du deine Wohnung im Winter warm, ohne die Heizung aufzudrehen

Und es muss nicht immer die Heizung sein. Du hast tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, dich und deine Wohnung warm zu halten, ohne deine Heizkostenabrechnung in schwindelerregende Höhen zu treiben. Mithilfe günstiger Produkte kannst du deine vier Wände beispielsweise viel besser isolieren, oder dich selbst in kürzester Zeit aufwärmen. Im Folgenden haben wir dir eine kleine Auswahl unserer Favoriten zusammengestellt, mit deren Hilfe du dir das Homeoffice so kuschelig-warm wie möglich gestaltest.