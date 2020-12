Wie du dir aus Secondhand & Vintage die perfekte Garderobe zusammenstellst

Bei Kleidungsstücken, die aber doch schon zu abgenutzt wirken, um sie noch zu retten oder zu spenden, solltest du dich aber vorher gut darüber informieren, wie du sie am besten recycelst. Wirf kaputte Kleidung und Lumpen bitte nicht einfach in den Altkleidercontainer; die Trennung von besser erhaltenen Stücken ist aufwendig , weswegen du wirklich verschlissene Kleidung am besten direkt in den Hausmüll gibst. Sind die Klamotten noch in gutem Zustand, bringst du sie idealerweise selbst zu einer Kleiderkammer, sozialen Einrichtung, einem Sozialkaufhaus oder Secondhand-Shop. Altkleidercontainer sind nämlich leider nicht immer so gemeinnützig , wie du vielleicht denkst, und viele der gespendeten Kleider werden in Entwicklungslänger weiterverkauft und schaden der dortigen Textilindustrie.