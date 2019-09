So viel sollte ein Paar Jeans kosten, um ethisch vertretbar zu sein

Allen voran, Giftstoffe. Synthetisches Indigo wird aus Kohlenteer und giftigen Chemikalien hergestellt und, laut eines Berichts im The Guardian, in 90% aller Jeans aus China verwendet. Für die Dokumentation River Blue haben Greenpeace Aktivisten Wasserausflüsse in der Nähe von Denim-Fabriken in Xintang in China untersucht und fanden fünf neurotoxische und krebserregende Schwermetalle – Cadmium, Chromium, Blei, Kupfer, und Quecksilber – in 17 von 21 Wasser- und Sedimentproben. Andere Forscher fanden in Flüssen Mangan, welches mit Gehirnschäden in Verbindung gebracht wird. Laut einer Studie der University of Vermont über Levi’s, basiert der billigste Farbstoff auf Schwefel, ein Stoff, der für diejenigen, die ihm ausgesetzt sind, und die Umwelt, extrem schädlich ist - Schwefel kann sogar nach der Filterung noch im Abwasser nachgewiesen werden. Textilarbeiter leiden vermehrt an Blasen- und Nasenkrebs, wahrscheinlich durch das Benzidin , welches Bestandteil von synthetischen Farbstoffen ist. Weitere Chemikalien wie Natronlauge, Hydrosulfit, und Formaldehyd werden ebenfalls in der Denim-Produktion verwendet.