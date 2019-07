Was, ich an der Mode besonders liebe ist, dass sie nie still steht. Ständig gibt es etwas Neues zu entdecken – seien es Trends, Designer*innen, Farben , Silhouetten oder Stoffe. Für Inspiration kannst du natürlich durch deinen Insta-Feed scrollen, Magazine durchblättern oder in der Stadt spazieren gehen. Du kannst dich aber auch direkt an die Quelle wenden: den Onlineshop deines Vertrauens.