Wenn die poppigen Muster der 80er und 90er nicht so dein Ding sind, du aber trotzdem Lust auf Retro-Nailart hast, könnte dieser Hype genau das richtige für dich sein: Nägel in leuchtendem Limettengrün. Große Brands wie Essie, Le Chat und Smith & Cult haben die Knallfarbe bereits in ihre Farbpalette aufgenommen, was bedeutet, dass du den Trend ganz einfach zu Hause nachmachen kannst.