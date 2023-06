Acryl, Gel, Press-ons & Co.: So umweltschädlich ist deine Maniküre

Der Beitrag der Nagelbranche zu dieser Beauty-Vermüllung ist nicht zu unterschätzen. Eine Studie in Detritus: The Multidisciplinary Journal for Waste Resources & Residues berichtet, die Mengen an Verpackungen und Nagellackmüll würden nur weiter zunehmen, während wir immer häufiger zur Maniküre gehen. Laut Scratch , dem führenden britischen Magazin für Nagel-Profis, gelten Nagelfeilen, -pinsel und -tücher, die bei einer Maniküre zum Einsatz kommen, als „kontaminiert“ und somit als nicht recycelbar. Und so toll eine brandneue Maniküre auch sein kann: Die Belastung unserer Besessenheit von gestylten Nägeln für die Umwelt lässt sich nicht leugnen.