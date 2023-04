Ich teste „Vanilla Chrome“-Nägel, den Maniküre-Trend des Sommers

Um den richtigen Farbton zu kreieren, mischte mir Yoshimi tatsächlich aus ein paar Tropfen gelbem Lack und Weiß auf Aluminiumfolie eine ganz individuelle Farbnuance zusammen. (Dadurch fühlte ich mich wie Hailey Bieber; ihre Nail Artist Zola Ganzorigt hat mir erst vor Kurzem verraten, dass sie ihrer Kundin ganz eigene Farben anmischt.) Wenn du aber nach dem perfekten fertigen Vanille-Ton suchst, versuch’s mit OPI Bee-Hind The Scenes (14,40 € via Flaconi), Essie On The Brighter Side (11,99 € via Rossmann) oder Gucci Cecilia Ivory (34,00 € via Gucci).