Wie ich herausfand, welche Farben mir stehen – ein Leben lang

„Ich will, dass mir morgens jemand sagt, was ich anziehen soll“, beichtete Fleabag dem heißen Priester in der nach ihr benannten Comedy-Serie. Seit ich die Szene 2019 zum ersten Mal sah, habe ich sie aus verschiedenen Gründen nie so richtig aus dem Kopf bekommen – vor allem aber, weil sie so peinlich nachvollziehbar ist. Auch ich würde mir in meinem alltäglichen Style mehr angstfreie Berechenbarkeit und Einfachheit wünschen. Vielleicht genau deswegen bin ich in letzter Zeit total fasziniert von der Welt der Online-Farbberatung – einem Prozess, bei dem Profis deine Haut, Haare und Augen analysieren, um zu bestimmen, welche Klamottenfarben am besten zu dir passen.