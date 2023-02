Wie gefährlich ist die UV-Strahlung bei einer Gel-Maniküre?

Wie viele Maniküre-Fans wissen, sind die Nagellampen Pflicht, um eine gelbasierte Maniküre zu versiegeln. Wenn du also Gel- oder Acrylnägel trägst, kommst du um die UV-Lampe nicht herum. „Es gibt kein ‚sicheres‘ Nagellicht, weil die UV-Strahlen Teil der chemischen Reaktion sind“, meint Dr. Valenty. Dr. Guanche vergleicht die Lampe mit einer „Mini- Sonnenbank “. „UV-Strahlen von der Sonne, in Solarien und in diesen Nagellampen nutzen UV-Strahlen, um in die DNA einzudringen und sie mutieren zu lassen. Diese Mutationen können langfristig zu Hautkrebs führen“, erklärt Dr. Guanche. Dennoch sollten wir hier betonen, dass sich die Wellenlängen der unterschiedlichen UV-Strahlungsarten voneinander unterschreiben (340-395 Nanometer kommen in Nagellampen zum Einsatz, 280-400 Nanometer in Solarien). Viele Studien haben bereits den Zusammenhang zwischen UV-Lampen in Solarien und einem größeren Hautkrebsrisiko erwiesen. Diese neue Studie ist jedoch die erste, die sich mit den womöglich schädlichen Wirkungen von UV-Nagellampen beschäftigt.