Laut der Celebrity-Nagelpflegerin, Mazz Hanna , geht es vor allem darum, sanft zu den Nägeln zu sein. „Viele glauben, das Gel an sich würde deinen Nägeln schaden. Aber in Wirklichkeit liegt das an der Art, wie du es entfernst“, erklärt sie. Überraschenderweise glaubt sie, es ist manchmal sogar besser für die eigenen Nägel, wenn du das Gel selbst entfernst, anstatt es professionell machen zu lassen.