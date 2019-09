Dieses Risiko gehst du ein, wenn du dir Gelnägel machen lässt

Diese Untersuchungsergebnisse schienen erst vernachlässigbar, wurden aber durch eine weitere Studie der British Association of Dermatologists und Stylfile unterstützt: Bei 19 Prozent von 742 Menschen traten unerwünschte Effekte durch in Nagelsalons applizierte Acrylnägel auf. Ähnlich war es bei 16 Prozent der Personen, die sich Gellacknägel machen ließen. Laut der Studie zählten zu den Reaktionen „Nagelbeschädigungen und allergische Dermatitis – juckende und angeschwollene Partien an den Händen, Augenlidern, Wangen und am Hals“. Probleme beim Atmen traten zwar sehr selten auf, aber es gab sie. „Es ist sehr wichtig von der Möglichkeit einer Allergie durch künstliche Nägel zu wissen“, sagt der Dermatologe Dr. David Orton der British Association of Dermatologists . „Die Wahrheit ist, dass diese Allergie bei vielen Frauen nicht diagnostiziert wird, weil sie ihre Symptome nicht mit den Nägeln in Verbindung bringen – vor allem, wenn diese an einer anderen Körperstelle auftauchen. Die Diagnose ist allerdings aus zwei Gründen sehr wichtig: Erstens können die betroffenen Personen das Allergen dann in Zukunft vermeiden. Und zweitens kann die Allergie lebenslängliche Folgen haben – nämlich, wenn es um Zahnbehandlungen und OPs geht, bei denen Produkte, die die Allergene enthalten, häufig verwendet werden“.