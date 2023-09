Die japanische Maniküre rettet brüchige Nägel (& lässt sie glänzen)

Natürlich kannst du dir das P.Shine-Maniküre-Set auch für zu Hause kaufen (44,99 € via Neonail), doch kostet das eben ein paar Euro mehr als ein regulärer Nagelbuffer, den du in der Drogerie bekommst (zum Beispiel bei DM für 1,95 € ). Um deinen Nägeln und der Nagelhaut die nötige Feuchtigkeit zu spenden, empfehlen wir die Burt’s Bees Lemon Butter Cuticle Cream (8,50 € via Müller) mit Vitamin E und Bienenwachs, ähnlich wie in der Paste einer professionellen japanischen Maniküre. Zu guter Letzt ist eine gute Handcreme Pflicht – wie die Mandel-Handcreme von L’Occitane mit pflegendem Mandelöl (7,29 € via Douglas).