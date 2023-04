Vergiss French Nails: Ich liebe die „American Manicure“

Weil sie sich sehr an ihrem französischen Pendant orientiert, ist die amerikanische Maniküre kein neues Design – auf TikTok aber definitiv ein Neuzugang. Die „American manicure“ guckt sich den klassischen Look der französischen ab und imitiert ihre weiße Spitze, hält das Ganze aber noch minimalistischer als das Vorbild. Konkret heißt das: Der Nagel ist pfirsich- bzw. nudefarbener als in der französischen Variante und orientiert sich damit an der Farbe deines Naturnagels. Der entscheidende Unterschied ist allerdings die Spitze. Anstatt darüber einen strengen weißen Strich zu ziehen, geht die helle Spitze auf natürliche Art in den Nude-Nagel über.