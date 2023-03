7 Profi-Tipps, mit denen du bei der Maniküre Geld sparst

Die Maniküristin und Salonbesitzerin Jin Soon Choi erzählt mir, solche Gespräche seien in ihrem New Yorker Studio-Franchise JINsoon durchaus willkommen. „Es ist absolut in Ordnung, darüber zu sprechen, deine Dienstleistung zu vereinfachen, um Kosten zu sparen“, sagt Choi. „Wenn du dir zum Beispiel eine Gel-Maniküre machen lässt und dazu altes Gel entfernen lassen musst, empfiehlt dir dein:e Artist vielleicht, dein Gel schon vorher selbst zu Hause zu entfernen und mit ‚nackten‘ Nägeln ins Studio zu kommen. Dadurch sparst du schon ein bisschen Geld.“ Oder, meint Choi, du lässt dir eine reguläre Maniküre machen, anstatt dir Gelnägel zu gönnen. „Die Schritte dieser Maniküre kannst du dir dann auch genau ansehen und erlernen, um sie selbst zu Hause hinzubekommen.“