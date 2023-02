„No-Spend-Challenge“: Eine finanzielle Crash-Diät & genauso gefährlich

Mir wurde klar: Die wahre Challenge ist es doch, das eigene Geld achtsam und gezielt auszugeben, ohne dabei so obsessiv sparsam zu leben, dass du den Spaß am Geld komplett verlierst oder (höchstwahrscheinlich) dich in einem Jo-Jo-Effekt aus „zu viel ausgeben“ und „zu wenig ausgeben“ verhedderst. Ich glaube, dass diese Form einer gestörten Beziehung zum eigenen Geld vermutlich langfristig mehr Probleme auslöst, als sie löst. Wie auch beim Essen können wir uns in Sachen Geld nicht einfach für einen kompletten Verzicht entscheiden. Wie können wir also die Kontrolle behalten, ohne uns zu stark auf die Ausgaben zu fixieren?