Beauty in jeglicher Form hat mich schon als sehr junges Mädchen fasziniert. Als ich älter wurde und mich mit 16 leicht schminken und mir die Nägel lackieren durfte, kam schnell der Wunsch nach mehr. Prompt wurden aus Concealer und Mascara eine komplette Schmink-Routine, aus farbigen Naturnägeln Verstärkungen mit Gel oder Acryl und das Drogerie-Shampoo musste professionellem Friseurbedarf weichen. Als Schülerin war das Budget allerdings selbst mit Nebenjobs sehr klein, meine Beauty-Lust hingegen wurde immer größer. Verzichten war noch nie meine Stärke, gepaart mit Ungeduld und einem Beauty-Blog als Startseite im Browser, sammelte ich im zarten Alter von 20 Jahren trotzdem eine beachtliche Sammlung an Cremes, Lippenstiften, Mascaras, Nagellacken und Parfüms an, ohne mich (groß) zu verschulden. Das ging nur, weil ich mir einige hilfreiche Tipps abschaute, um meinen Kosmetiklieblingen und Treatments das meiste abzugewinnen. Dass Konsum, besonders in solch horrenden Mengen, nicht glücklich macht, habe ich erst später erkannt, aber das nur ganz nebenbei.