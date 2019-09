„Wie zur Hölle fange ich an zu sparen?“: Die Geldsorgen der Millennials

Seitdem ist mein Einkommen gestiegen, und mit ihm der damit verbundene Stress: Werde ich genug Rente haben? Sollte ich investieren? Wenn ja, in was? Werde ich mir jemals eine Eigentumswohnung oder ein Haus leisten können? Natürlich bin ich mit damit nicht alleine. Finanzängste hat so ziemlich jeder, und immer wieder belegen neue Studien, dass die Generation-Y unter anderem mehr arbeiten und sehr viel länger in Mietverhältnissen leben wird als ihre Eltern. Trotzdem ist Geld noch immer ein Tabuthema – eines, über das wir endlich offener sprechen müssen. Denn ein Diskurs auf Augenhöhe kann in vielen Bereichen des Lebens weiterhelfen, vom alltäglichen Umgang mit Geld über Investitionsmöglichkeiten bis hin zur angsteinflößenden ersten Gehaltsverhandlung.