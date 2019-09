Vor vier Jahren war ich im Leben eigentlich genau da, wo ich sein wollte: Ich arbeitete als feste Redakteurin bei einem großen Hochglanzmagazin. Mein erster Roman war gerade im Verlag Simon & Schuster erschienen. Ich trainierte für den New York Marathon und ging jede Woche auf diverse Tinder-Dates, mit Männern, die ebenso viel drauf hatten wie ich. Ich hatte meine eigene 3-Zimmer-Wohnung in Brooklyn und plante meinen 30. Geburtstag, der eigentlich eher eine kleine Benefizveranstaltung werden sollte. Spinning und Yoga waren feste Bestandteile meines Alltags, und ich sagte so gut wie niemals nein: nicht zu Dates, nicht zu Aufgaben, zu gar nichts.Ich liebte es, Dinge von meiner To-Do-Liste zu streichen. Die Pausen, wenn ich zum Beispiel mal auf die Bahn wartete, verbrachte ich regelmäßig damit, noch einmal alle Dinge aufzuzählen, die ich schon erledigt oder erreicht hatte, und mental die Aufgaben zu sortieren, die mir noch bevorstanden. Ich war mit Stolz erfüllt und überraschte mich immer wieder selbst damit, wieviel ich doch an einem Tag schaffen konnte. Ich liebte es, die Welt über meine Social-Media-Accounts auf dem neuesten Stand zu halten, vom Training am Morgen, den Büroalltag als Journalistin bis hin zum gediegenen Wein am Abend. Was ich nicht teilte, waren die lethargischen Wochenenden, an denen ich zwei Tage lang regungslos im Bett lag und nur das Licht bei seiner Tageswanderung über meinen Parkettboden beobachtete. Ich erzählte auch niemandem von dem Gefühl, in einem Hamsterrad gefangen zu sein, das jede Woche neu und stärker in mir emporstieg und das mich irgendwann, in absehbarer Zukunft, überwältigen würde.Denn eigentlich war es folgendes: ein Burnout.Ja, genau. Dieses Alarmglocken läutende Schlagwort, das einem in den populärwissenschaftlichen Medien nur so hinterher geworfen wird. Doch an dieser Inflation ist auch was Wahres: Das Forbes Magazin belegte in einer Studie, dass immer mehr Frauen bis 30 mindestens einmal Burnout-Erfahrungen machen. Forschungen der University of Kansas von 2015 bestätigen die Studienergebnisse und gehen noch genauer darauf ein: Laut der Umfragen, welche nach Berufskreisen unterteilt waren, gaben 67% aller Journalistinnen zu, ihren Beruf perspektivisch wechseln zu wollen – im Gegensatz zu 55% der männlichen Kollegen. Millennials seien außerdem besonders empfänglich : Von ihnen werde erwartet, auf Abruf bereit zu sein, zu jeder Tageszeit und an jedem Tag. Schuldgefühle, während des Urlaubs nicht erreichbar zu sein, werden zur Normalität, vor allem dann, wenn sämtliche CEOs milliardenschwerer Konzerne auch noch in ihren Zwanzigern stecken, jedoch den Lebenslauf eines Mittvierzigers vorweisen. Wir alle kennen das.