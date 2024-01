Dein Horoskop im Januar – So stehen die Sterne diesen Monat

Am 21. Januar beginnt die Wassermann-Saison, und weil der Pluto am Tag zuvor in den Wassermann eingezogen ist, bekommst du nun deutliche kosmische Veränderungen zu spüren – insbesondere dahingehend, wie du anderen Menschen zur Hilfe kommst. Ein Teil von dir möchte sich jetzt vielleicht am liebsten aus den Aktivitäten zurückziehen, die andere von dir erwarten. Du bist nun womöglich nicht so großzügig wie sonst – vor allem, sobald am 25. Januar der Vollmond im Löwen aufgeht, gefolgt von der geradläufigen Drehung des Uranus im Stier am 27. Januar. Gegen Monatsende kommt es in dir zu einer drastischen Veränderung. Gib dir selbst die Zeit, um dich damit auseinanderzusetzen.