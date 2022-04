Widder, Löwe & Schütze: Alles Wissenswerte über die Feuer-Sternzeichen

Der Widder ist das Kardinalzeichen des Feuers. Kein Wunder also, dass Widder-Geborene ein Zimmer oft so betreten, als hätten sie dort eine extrem wichtige Aufgabe zu erledigen – was sie auch häufig tun. Der Herrscherplanet des Widders ist der Mars, der feurige Planet des Krieges , und in Sachen Leidenschaft ist der Widder ein begnadeter Kriegsführer, der sich gern mit dem (Hitz-)Kopf voraus in die Schlacht stürzt. In der Astrologie symbolisiert er den Kopf, den Geist: Alles will wohl durchdacht sein. Wenn du ihm aber die richtige Motivation gibst – eine große Liebe oder eine tiefe Angst, zum Beispiel –, kämpft er bis zum bitteren Ende.