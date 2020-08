Einen Versuch ist es wert, dachte ich mir, und mein Krebs wirkte ja auch wie ein netter Typ. Er war Anfang 30, Marketing Manager bei einem Tech-Start-up und sah in seinem dunkelblauen Anzug wirklich gut aus. Er erzählte mir von seiner folgenschweren Affäre mit einer verheirateten Frau im letzten Jahr. „Von ihrem Mann bekam sie null Aufmerksamkeit“, versuchte er sich zu rechtfertigen. „Sie war so clever“, ein vielsagender Blick in meine Richtung, „und man konnte mit ihr einfach Spaß haben.“ Er sah deprimiert aus, wie er so in dem Burgerladen saß, in dem wir nach der Bar gelandet waren. „Ich habe das alles so lange geheim gehalten. Es ist schön, mal mit jemandem drüber sprechen zu können“, sagte er. „Manchmal öffne ich den Chatverlauf mit ihr und überlege, was ich ihr schreiben könnte. Manchmal tippe ich sogar irgendwas, aber ich schicke es nie ab.“ Ich nickte. „Findest du das komisch?“, hakte er schnell nach.