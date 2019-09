Sternzeichen: Was ist dein Aszendent & warum ist er so wichtig?

Neulich hat mich eine neue Bekannte nach meinem Sternzeichen gefragt. Das lief ungefähr so ab: „Du musst ein Skorpion sein. Nein, warte – Jungfrau? Fische? Das ist es. Definitiv ein Fisch.“ Ihr Tipp war gar nicht so schlecht. Mein Sternzeichen ist Steinbock, aber mein aufsteigendes Zeichen, also mein Aszendent, ist Fische. Aufsteigendes Zeichen deshalb, weil es das Zeichen ist, das in dem Moment, in dem du geboren wurdest, über dem östlichen Horizont aufgegangen ist. Um es zu berechnen, braucht es also nicht nur Datum und Uhrzeit deiner Geburt, sondern auch den Geburtsort.