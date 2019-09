Sich einfach mal trauen aber dabei trotzdem auf sein Bauchgefühl hören, das ist auch die Idee der neuen Kampagne „Make the first move“. Dafür wurden Influencer mit ins Boot geholt, die sich damit auskennen, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Marie Nasemann setzt sich seit ihrer Teilnahme bei „Germany’s Next Topmodel“ auf ihrem Blog Fairknallt mit Fair Fashion auseinander. Aminata Belli – einst Modeassistentin, heute YouTuberin und Instagrams neuer Liebling – hängte ihren Job für die Selbstständigkeit an den Haken. Und siehe da, den ersten Schritt in ein neues Leben hat beiden gutgetan, wie man im Video unten deutlich sehen kann...